PSG : Mbappé, le plus gros transfert franco-français

Dans : PSG, Mercato.

Recruté par le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire, Kylian Mbappé a déjà battu de nombreux records. Surtout celui du transfert le plus cher de l’histoire entre deux clubs du championnat de France. En effet, l’attaquant monégasque passe de l’ASM au PSG pour 145 ME, et aussi 35 ME de bonus éventuels. Très loin devant le record précédent de Yoann Gourcuff.

Le Top5 des transferts entre clubs français

1°) Kylian Mbappé de Monaco au PSG pour 145 ME

2°) Yoann Gourcuff de Bordeaux à l’OL pour 22 ME

3°) Shabani Nonda de Rennes à Monaco pour 20 ME

4°) Michel Bastos de Lille à l’OL pour 18 ME

5°) Kader Keita de Lille à l’OL pour 18 ME