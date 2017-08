PSG : Mbappé aurait demandé un bon de sortie à Monaco ! Paris en pole !

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Les supporters du PSG doivent se pincer pour y croire, mais ce marché estival des transferts 2017 pourrait être le mercato du siècle pour le club de la capitale. Alors que la venue de Neymar ne fait plus réellement l'objet du moindre doute depuis ce mercredi matin, et l'annonce du FC Barcelone qui laisse sa star négocier avec Paris, @ParisUnited6 affirme désormais que dans le dossier Kylian Mbappé les choses auraient également évolué, et pas qu'un peu.

« Mbappé a annoncé à ses dirigeants son intention de partir. Priorité au PSG mais Monaco ferme la porte. Affaire à suivre », indique le compte Twitter généralement très bien informé. La semaine passée, après l'annonce par la presse espagnole d'un accord entre l'ASM et le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé moyennant 180ME les dirigeants monégasques avaient clairement indiqué qu'ils n'avaient jamais accepté une telle proposition. Entre rumeurs et intox, le dossier de l'attaquant français pourrait être le deuxième gros feuilleton de ce mercato.