PSG : Mbappé annonce son départ au vestiaire de Monaco

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Remplaçant lors de la victoire de l'AS Monaco face à Dijon ce dimanche (1-4), Kylian Mbappé est bel et bien en partance pour le Paris Saint-Germain.

Révélé aux yeux du grand public la saison dernière sous le maillot du club de la Principauté, Kylian Mbappé pourrait bien avoir vécu ses derniers instants en tant que Monégasque sur le banc de touche du Stade Gaston-Gérard. Puni par son entraîneur Leonardo Jardim, qui a préféré aligner sa nouvelle recrue Diakhaby aux côtés de Falcao à la pointe de son attaque, avec brio puisque l'ASM a gagné à Dijon, l'international français devrait faire ses valises dans les prochains jours.

Selon Foot Mercato, son départ vers le PSG ne fait plus aucun doute puisque la pépite de 18 ans a d'ores et déjà annoncé son retour vers la capitale au sein du vestiaire monégasque. Une preuve supplémentaire qui montre que le natif de Bondy va bientôt réaliser son rêve. Mais si Mbappé est déjà d'accord avec Paris, le club francilien doit encore trouver un terrain d'entente avec Monaco sur un transfert potentiellement supérieur à 150 ME.