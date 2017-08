PSG : Mbappé à Paris, l’ultime « clause-combat »

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Le marché des transferts se termine ce jeudi soir, et Kylian Mbappé n’a toujours pas signé au Paris Saint-Germain, malgré un accord annoncé depuis dimanche.

Un seul détail freine pour le moment la finalisation de la transaction. Il s’agit selon L’Equipe de cette fameuse clause qui rendrait l’option d’achat du prêt quasiment obligatoire. Monaco n’a aucune intention de récupérer son joueur en 2018 alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat. Le PSG devra donc l’acheter de manière définitive quoi qu’il se passe, et ce sont les termes de cet ultime accord qui ne parviennent pour le moment pas à faire l’unanimité. Il avait été question de poser les conditions d’un maintien du PSG en Ligue 1 pour être nécessaire à boucler ce transfert à 180 ME, mais la ficelle était presque trop grosse.

Paris ne souhaite en effet pas poser une clause obligatoire, ou qui s'y apparenterait afin que les 180 ME n’entrent pas dans son exercice comptable pour 2017-18, ce qui rendrait la facture très difficile à présenter au fair-play financier. Un montage qui tarde donc à se finaliser, même si du côté de Mbappé, on est persuadé que l’accord sera trouvé à temps. Mais sur le plan sportif, à quelques heures seulement d’un France – Pays-Bas décisif pour la qualification à la Coupe du monde 2018, cela ne fait pas forcément très sérieux.