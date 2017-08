PSG : Maxwell et Henrique débarquent à Monaco pour Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Le Paris Saint-Germain ne semble pas relâcher sa pression dans le dossier Kylian Mbappé, car même si on annonçait pour cette semaine une réunion entre l'attaquant de l'AS Monaco et ses dirigeants, il semble que ces derniers avaient aussi un autre rendez-vous, mais pas avec le joueur. En effet, selon Margot Dumont, journaliste de BeInSports et souvent très bien informée, Maxwell et Antero Henrique étaient présents mercredi en Principauté.

Il ne s'agissait pas pour eux d'aller dépenser quelques euros au casino, mais plutôt d'envisager de lâcher plus de 100ME à l'AS Monaco pour Kylian Mbappé. En effet, les deux membres du staff du PSG dînaient avec les dirigeants des champions de France afin de parler du mercato, et surtout de l'attaquant international tricolore, même si on imagine bien que le cas de Fabinho a également été évoqué lors de cette soirée entre gens de bonne compagnie.