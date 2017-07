PSG : Maxwell drague Dani Alves, le PSG a ses chances !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Sa situation semblait claire, et ne laissait pas l’ombre d’un doute il y a encore quelques jours. Après avoir résilié son contrat le liant à la Juventus Turin, Dani Alves devait s’engager à Manchester City, entraîné par Pep Guardiola, qui l’estime énormément. Attendu ce week-end en Angleterre pour débuter les examens médicaux, l’international brésilien ne s’est finalement pas rendu en Grande-Bretagne. Et pour cause, l’ancien latéral droit du FC Barcelone ne semble plus aussi certain de son choix qu’il y a quelques jours.

Et si l’ancien numéro 23 de la Juventus Turin doute, c’est parce que Maxwell, désormais bras droit d’Antero Henrique au Paris Saint-Germain, fait des pieds et des mains auprès de son ami pour que ce dernier rejoigne la capitale. Selon les informations du journal L’Equipe, la présence de l’ex-latéral gauche parisien fait vraiment douter Dani Alves. La belle relation entre les deux Brésiliens, proches depuis leur passage au FC Barcelone, pourrait permettre au PSG de rafler la mise dans ce dossier prestigieux. Néanmoins, Manchester City garde une longueur d’avance. Selon le quotidien, l’écurie de Premier League a proposé un contrat de deux ans et un salaire annuel de 5 millions d’euros à Dani Alves. Les chiffres de l’offre parisienne n’ont pas encore filtré mais nul doute qu’il ne doit pas y avoir une grande différence. Les cartes sont plus que jamais dans les mains du joueur, libre de s’engager où il le souhaite.