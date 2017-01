PSG : Matuidi s'agace de son traitement à Paris et ne prolonge pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans dix-huit mois, Blaise Matuidi sera un joueur libre, il n'y a donc pas une urgence absolue dans ce dossier pour le Paris Saint-Germain. Cependant, lors du dernier mercato estival lorsque la rumeur d'un départ du milieu de terrain français du PSG pour la Juventus a circulé, c'est Nasser Al-Khelaifi qui est monté au créneau pour dire que cela était impossible. Une prise de position suffisamment rare de la part du président du club de la capitale pour montrer que le Qatari accordait beaucoup d'importance à Blaise Matuidi.

Reste qu'après cette sortie de Nasser Al-Khelaifi, on attendait une rapide prolongation de Blaise Matuidi. Mais si le Paris Saint-Germain a bien proposé une offre jusqu'en 2020 avec forcément une revalorisation du salaire du milieu de terrain international, et que Mino Raiola a fait une contre-offre en novembre dernier, depuis rien n'a bougé. De quoi provoquer un certain agacement dans le clan Matuidi affirme ce mardi L'Equipe. Car le joueur devenu indispensable à Unai Emery constate que si les prolongations de Thiago Silva et Edinson Cavani sont des priorités absolues, la sienne l'est beaucoup moins. De quoi un peu le vexer et l'inciter à laisser désormais le temps jouer en sa faveur. Cependant, le quotidien sportif estime que Nasser Al-Khelaifi pourrait vite faire savoir à Patrick Kluivert qu'il faut se remuer concernant la prolongation de Blaise Matuidi.