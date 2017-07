PSG : Matuidi en soldes, la Juve attend la dernière démarque

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Le forcing pour le Monégasque Fabinho le confirme, il faut s’attendre à du mouvement dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain.

Installé par l’ancien coach Laurent Blanc, le trio composé de Marco Verratti, Thiago Motta et Blaise Matuidi risque effectivement de disparaître. Tout le monde connaît la situation du « Petit Hibou », déçu des ambitions parisiennes et déterminé à rejoindre le FC Barcelone. De son côté, Thiago Motta, en colère contre ses dirigeants, ne souhaite plus prolonger son contrat qui vient d’expirer. Enfin, l’international français n’a pas non plus signé un nouveau bail alors que le sien prendra fin en 2018.

Autant dire que l’ancien Stéphanois se dirige vers la sortie, lui qui intéresse toujours la Juventus Turin après son vrai-faux départ de l’été dernier. Si Matuidi (30 ans) sert pour le moment de plan B, le champion d’Italie pourrait vite lui accorder plus d’importance sachant que la priorité, Steven N’Zonzi (28 ans, FC Séville), n’est pas disponible à moins de 40 M€. C’est trop, beaucoup trop pour la Juve qui se verrait bien profiter des soldes et récupérer le Parisien contre 15 M€, explique Tuttosport. Pas sûr que Paris lâche son milieu à ce prix, d’autant que Manchester United et Arsenal seraient toujours sur le coup.