PSG : Matuidi dément avoir fait un geste aux dirigeants, mais...

Dans : PSG, Ligue 1.

Blaise Matuidi a retiré une énorme épine du pied du PSG mardi soir en marquant un superbe but de la tête qui a permis à Paris d’arracher la victoire à Metz dans les ultimes secondes du temps additionnel. Sur le coup, le milieu international du Paris Saint-Germain a explosé de joie, se ruant vers le banc de touche, avant de place son doigt sur la tempe en regardant la tribune où était notamment présent Nasser Al-Khelaifi, installé entre Olivier Létang et Patrick Kluivert. Evidemment ce geste a été différemment interprété, certains étant persuadés que cela avait une relation directe sur les négociations à priori très compliquées entre le PSG et lui, le club de la capitale semblant hésiter à le prolonger. Mais, Blaise Matuidi a démenti cela, même s’il a tout de même envoyé un message indirect à Nasser Al-Khelaifi.

« Si je voulais signifier quelque chose aux dirigeants avec ce geste ? Non, non, c’est personnel. L’essentiel, c’est que l’équipe ait gagné. C’est le plus important. Les problèmes personnels viendront plus tard. Mon niveau actuel ? A vous de juger, vous aimez ça, j’essaie de faire le maximum comme je l’ai toujours fait à Paris. Je suis content quand l’équipe gagne (...) Je me bats au quotidien pour l’équipe. C’est à vous de juger si je suis important ou si je ne le suis pas pour le club. Les dirigeants, eux, ne m’ont jamais dit le contraire », a expliqué Blaise Matuidi, qui a évidemment marqué des points mardi à Metz en démontrant sa totale motivation à défendre le maillot du PSG.