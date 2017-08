PSG : Matuidi attendu avant samedi à la Juventus pour 15ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

La presse italienne est affirmative ce mardi, Blaise Matuidi s'apprête à rejoindre la Juventus. Et le Corriere dello Sport en fait même sa Une en annonçant que le milieu de terrain international français du Paris Saint-Germain était attendu d'ici ce week-end à Turin pour signer son nouveau contrat. Les dirigeants de la Vieille Dame auraient en effet trouvé un accord avec leurs homologues du PSG moyennant un transfert à hauteur de 15ME.

Ciblé de longue date par la Juventus, qui avait été à deux doigts de faire venir Blaise Matuidi dès le mercato 2016, le joueur parisien a longtemps hésité à partir en Italie, notamment pour des raisons familiales. Mais les médias italiens annoncent que cette fois Matuidi a tranché et qu'il a demandé à Mino Raiola, son agent, que l'on sait très proche de la Juventus, de sceller un accord. Le dossier devrait donc rapidement se décanter, Nasser Al-Khelaifi n'ayant cette fois pas l'intention de retenir Blaise Matuidi, contrairement à ce qu'il avait fait l'été dernier. Six ans après avoir rejoint le PSG en provenance de l'ASSE, le milieu de terrain de 30 ans va découvrir un nouveau championnat au sein d'un des plus prestigieux clubs du monde.