PSG : Marquinhos prolonge jusqu'en 2022 !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a annoncé samedi matin la prolongation de contrat de Marquinhos jusqu'en 2022. Arrivé au Club en 2013 en provenance de l’AS Rome, le joueur formé au SC Corinthians, désormais âgé de 23 ans, avait été cité proche de plusieurs clubs, dont le FC Barcelone. Cette prolongation met fin aux supputations.

« J’ai toujours exprimé mon bonheur de jouer pour le Paris Saint-Germain et cette prolongation de contrat est une preuve supplémentaire de mon attachement pour ce club. Je me sens extrêmement bien au sein de ce club et dans ce groupe de joueurs qui m’entoure au quotidien. J’ai trouvé ici un cadre parfait pour m’épanouir et espérer remporter de nombreux titres. Depuis quatre ans, je mesure tout le chemin parcouru avec le Paris Saint-Germain, qui m’a permis notamment d’intégrer mon équipe nationale. Je suis déjà impatient de reprendre la préparation de la nouvelle saison avec mes coéquipiers et de donner le meilleur de moi-même pour que notre équipe continue de rendre fiers et heureux nos supporters au cours des prochains mois », a confié le défenseur brésilien sur le site du PSG

De son côté, le patron du Paris Saint-Germain est lui aussi heureux de cette prolongation. « La prolongation de Marquinhos me procure une grande satisfaction. En plus d’être un joueur fantastique, Marquinhos est un jeune homme extrêmement attachant, à l’état d’esprit toujours irréprochable. Depuis son arrivée à Paris, Marquinhos a développé un lien très fort avec notre club, ses supporters et la ville dont nous portons fièrement les couleurs. Depuis quatre ans, il ne cesse de grandir au sein de notre équipe et nous l’avons vu devenir peu à peu l’un des meilleurs défenseurs du monde, alors qu’il est encore très jeune. Marquinhos a toujours cru fortement en la capacité du Paris Saint-Germain à satisfaire ses ambitions et à le conduire au sommet du football international », a expliqué Nasser Al-Khelaifi.