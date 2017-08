PSG : Marquinhos, Kimpembe... Emery a un plan en défense

Dans : PSG, Ligue 1.

Face à Toulouse dimanche soir au Parc des Princes (6-2), Unai Emery avait réservé une petite surprise dans son onze de départ en alignant Presnel Kimpembe au côté de Thiago Silva, plutôt que Marquinhos. Un choix surprenant, mais l’international français, qui sort d’une grosse saison, méritait bien un peu de temps de jeu après avoir passé les deux premiers matchs de Ligue 1 sur le banc. Après la rencontre, le coach du PSG a expliqué qu’il avait « planifié » une rotation entre ses trois défenseurs centraux afin qu’aucun d’eux ne manque de rythme ou sois au contraire en surcharge physique.

« J'ai parlé avec Kimpembe, Silva, Marquinhos. Les trois sont importants. L'année dernière, Kimpembe a fait une grande saison, et c'est toujours difficile pour un joueur de peu jouer. C'est pour ça que j'ai fait une planification pour effectuer des rotations à ce poste. Marquinhos va jouer le match à venir, ensuite avec le Brésil. Il jouera beaucoup de matches mais il y aura quelques rotations dans l'année » a expliqué l’ancien coach du FC Séville, qui pourrait, comme la saison dernière, n’avoir que trois défenseurs centraux à sa disposition. En effet, le dossier Juan Foyth semble avoir du plomb dans l’aile et les polyvalents Serge Aurier et Grzegorz Krychowiak sont sur le départ…