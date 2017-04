PSG : Marquinhos glisse un message pour MU et Barcelone

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Buteur en fin de rencontre face à Monaco ce mercredi soir, Marquinhos a tout de même passé une soirée tranquille, le club de la Principauté étant très loin de présenter son attaque tout feu tout flamme qui terrorise la France et l’Europe cette saison. Résultat, le PSG en profite pour valider son billet pour la finale de la Coupe de France, ce qui pourrait bien être le dernier trophée du club. Car c’est déjà fini pour la Ligue des Champions, et en ce qui concerne le Championnat, ces mêmes Monégasques ne semblent pas désireux de lâcher une miette. De quoi inciter l’ancien de la Roma à un départ ? Nullement si on en croit les propos du défenseur central, qui a profité d’un passage devant les médias pour expliquer qu’il se projetait d’ores et déjà dans la saison suivante avec le PSG.

« Nous sommes une équipe qui veut chercher les titres, les victoires et chaque match nous sert à progresser. On a eu un début de saison un peu difficile et l'équipe est ensuite montée en puissance, en constance aussi. On arrive en fin de saison, on a beaucoup progressé et les erreurs qu'on a vues cette saison vont nous faire progresser pour la prochaine. Donc je reste à Paris ? Oui, oui, tranquille, je l’espère. Je suis sous contrat jusqu’en 2019. Ça va dépendre du président. Moi je suis Parisien. J’aime ce club, j’aime cette ville. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils ont fait pour moi. J’ai envie de tout donner pour eux », a livré Marquinhos, suivi de longue date par le FC Barcelone et plus récemment par Manchester United, mais qui semble déjà se projeter sur son avenir parisien. Signe que les discussions entamées par son père pour une prolongation de contrat doivent plutôt bien se passer.