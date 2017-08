PSG : Maradona, Cruyff, Zidane, Ronaldo... Dugarry encense Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Questionné sur les débuts fracassants de Neymar au Paris Saint-Germain, Christophe Dugarry n'a pas tari d'éloges sur l'attaquant brésilien.

Depuis son officialisation, le 3 août dernier, le transfert record de Neymar au sein du club de la capitale française fait beaucoup parler. En bien ou en mal, c'est selon. Mais quoi qu'il en soit, et malgré le prix colossal dépensé par le PSG, l'ancien joueur du Barça a d'ores et déjà mis tout le monde d'accord en une semaine. Auteur de trois buts et de trois passes décisives en deux matchs de Ligue 1, et devenu le maître à jouer de Paris sachant qu'il touche plus de 100 ballons par rencontre, Neymar rayonne dans le championnat de France. Et même s'il refuse de le juger après si peu de temps, Christophe Dugarry n'a pas pu s’empêcher de s'enflammer pour la nouvelle star du football mondial.

« Je n’ai jamais pensé que 222 millions, c'était trop cher pour un joueur pareil, même si la somme est astronomique. Cela ne me choquera jamais que ce genre de joueur puisse coûter des centaines de millions d'euros, même si on nous dit que ça vaut trois Airbus, quatre Tour Eiffel... Peu importe. Ce garçon a juste de la magie dans les pieds. C'est lui qui attire le monde au stade, il fait vendre des maillots, il fait vibrer les gens. Cela me choque plus de voir un Mbappé à 180 millions, qui aujourd'hui n'a pas montré grand-chose, que Neymar à 220. Et puis ce joueur est juste magique. Pour moi, il est un condensé de tous les grands joueurs que j'ai eu la chance de voir depuis que j'aime le football. De Maradona à Johan Cruyff, à Zinedine Zidane, à Ronaldo... Il a cette agilité, cette vitesse, ce sens du déplacement dans l'espace, cette capacité à analyser ce qui se passe autour de lui, ses changements de rythme. Chaque grand joueur avait une spécificité. Maradona, comme Messi, avec ses petits appuis. Ronaldo, qui allait très vite avec cette puissance. Cruyff, qui avait ce toucher. Zidane, qui avait cette façon de danser autour du ballon. Lui, j'ai l'impression qu'il est une symbiose de tout ça. Quand il faut jouer dans les petits espaces, il est juste magique. Quand il faut accélérer, il le fait. Quand il faut jouer sans ballon, il sait jouer sans ballon. Il sait tout faire ce garçon. On le connaissait tous déjà très bien et sur ces deux matches, j'ai encore appris à le découvrir », a lancé, sur les ondes de RMC, Dugarry, qui estime donc Neymar a pris tous les points forts des plus grands joueurs pour potentiellement devenir le futur meilleur footballeur de l’histoire. Au grand bonheur du PSG, de la Ligue 1 et de la France...