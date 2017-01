PSG : Manchester City vient piquer une pépite de Paris pour peanuts

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Défenseur international tricolore chez les jeunes et grand espoir du Paris Saint-Germain, Dan-Axel Zagadou s'apprête à jouer un bien vilain tour à son club formateur si l'on en croit ESPN. En effet, le joueur de 17 ans a refusé de signer son premier contrat professionnel avec le PSG, et s'il a pris cette décision d'être libre en fin de saison, c'est qu'il aurait déjà accepté une offre de Manchester City. Pour les Citizens, cette opération serait tout bénef puisque le club anglais n'aurait qu'une petit indemnité de formation à verser au Paris Saint-Germain.

Afin de se mettre Dan-Axel Zagadou et son entourage dans la poche, Manchester City aurait fait venir tout le monde pour visiter les installations du club. Et une rencontre aurait également été organisée avec Pep Guardiola, ce qui évidemment est une belle preuve de confiance accordée au jeune défenseur. Et Manchester City n'avait pas fait le voyage que pour Zagadou, puisque la formation anglaise aurait également attiré un autre jeune footballeur, cette fois formé à Nancy, Mickaël Cuisance. Tout comme le joueur du PSG, Cuisance aurait refusé de signer pro à l'ASNL et filera à Manchester City en fin de saison.