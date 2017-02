PSG : Manchester City dégaine Guardiola pour piquer une pépite

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

International tricolore U18, Dan Axel Zagadou est une des valeurs sûres chez les espoirs du Paris Saint-Germain. Mais à ce stade de la saison, le jeune défenseur central ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, puisqu'il arrive en fin de contrat et a pour l'instant refusé le premier contrat professionnel proposé par Patrick Kluivert au nom du PSG. Il est vrai que le club de la capitale ne le fait quasiment plus jouer depuis octobre et forcément cela peut inciter Dan Axel Zagadou à aller voir ailleurs dans l'avenir.

Et donc, la situation contractuelle du défenseur parisien est suivie par plusieurs clubs européens, et notamment Manchester City. Selon France-Football, Zagadou a récemment été invité à venir visiter les installations des Citizens et a même rencontré Pep Guardiola en personne. Cependant, rien n'est acté dans ce dossier, car si la pépite du PSG est forcément flattée d'avoir eu droit à un tel traitement de la part du club anglais, il hésiterait encore et pourrait finalement dire oui à un premier contrat pro du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi et Patrick Kluivert ont donc encore des atouts dans les mains.