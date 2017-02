PSG : Luis Fernandez trolle l’OM après le 1-5

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Ancien joueur et entraineur du PSG, Luis Fernandez a le club du capitale dans la peau, et donc une solide inimité à l’encontre de l’OM. Après le large succès 1-5 du club de la capitale au Vélodrome, le consultant de bein SPORTS n’a pas hésité à chambrer l’OM pour sa « performance » contre le PSG. Avec en guise d’illustration une vieille photo du Classique à l’époque où il était coach de Paris et s’était bien fait secouer par les tribunes du stade marseillais.