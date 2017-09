PSG : Luis Fernandez expulse les féminines du Camp des Loges

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a une équipe féminine, et même si la formation entraînée par Patrice Lair a calé dès la première journée de Ligue 1, le club de la capitale semble toujours vouloir miser sur les filles. Mais cependant le message que s'apprêté à envoyer les dirigeants parisiens aux joueuses parisiennes n'est pas très rassurant. Selon Le Parisien, Luis Fernandez, désormais responsable du centre de formation, a demandé à ce que l'équipe féminine ne joue plus ses rencontres au Camp des Loges, afin de faire place nette à la réserve du PSG, aux U19 et aux U17.

Les filles de Patrice Lair, qui s'entraînent déjà au quotidien à Bougival, devront donc rapidement trouver un terrain pour jouer en D1 et ne croiseront donc que très rarement Neymar et ses coéquipiers. A priori, plusieurs solutions sont envisagées, notamment le stade Jean-Bouin, Versailles et Charléty, ancien stade des féminines du PSG, même si le coach parisien n'est pas très chaud pour un retour dans cette enceinte surdimensionnée.