PSG : Luis Fernandez embauché au mercato ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Le feuilleton Neymar semblant parti pour durer longtemps, l'actualité immédiate du PSG pourrait être le retour de Luis Fernandez au sein du club de la capitale. En effet, selon L'Equipe, l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, désormais consultant pour BeInSports, devrait prochainement intégrer des fonctions officielles au sein du centre de formation du PSG où il aurait notamment en charge de gérer les relations avec les jeunes joueurs et leurs parents.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain s'agacent très clairement d'assister à de nombreux départs de jeunes footballeurs, et avec Luis Fernandez ils veulent changer la donne et améliorer certaines choses au sein du centre de formation en matière de communication interne. Luis Fernandez a toujours confié qu'il ne s'opposera pas à un retour au PSG, son club de coeur et le dossier paraît très bien avancé. C'est Antero Henrique qui a eu l'idée de faire à appel à Luis Fernandez pour cette mission pas si symbolique que cela.