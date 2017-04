PSG : Lucas viré au mercato ? Cet ancien parisien répond

Dans : PSG, Mercato.

Alors que Lucas Moura est annoncé sur le départ du côté du PSG, Paulo Cesar a tenu à rassurer tout le monde sur l'avenir du Brésilien le plus capé sous le maillot parisien devant Rai.

Transféré en provenance de São Paulo en 2012 pour un montant copieux de 40 millions d'euros, Lucas peine clairement à faire l'unanimité. S'il réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière au PSG, avec 16 buts et 11 passes décisives en 46 matchs, l'attaquant n'est plus trop dans la lumière depuis l'arrivée hivernale de Julian Draxler. Et les prochaines recrues offensives annoncées à Paris pourraient lui coûter sa place dans l'effectif francilien. Selon L'Equipe, Lucas a même une chance de quitter le PSG dès l'été prochain. Une thèse démontée par Paulo Cesar.

« Lucas fait partie d’une équipe très forte, mais il est entouré de partenaires qui sont davantage des stars que lui. C’est pour cela que ce record peut avoir du sens pour lui, cela marque son passage dans le club. C’est très important car c’est un garçon très attaché à Paris. Sa progression sera liée à celle de l’équipe. Paris cherche toujours à se renforcer avec des stars, et Lucas a besoin d’être entouré de ce type de joueurs. Certes, il n’est plus appelé en équipe nationale, mais son nom est toujours connu au Brésil. Le PSG est toujours un club très suivi ici et Lucas y est considéré comme un grand joueur », a déclaré, dans les colonnes du Parisien, l'ancien parisien, qui révèle donc que Lucas n'a aucune envie de quitter Paris lors du prochain mercato estival.