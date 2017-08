PSG : Lucas vers la sortie, un cador européen se positionne

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Proche de Neymar dans la vie, Lucas est néanmoins redescendu d’un cran dans la hiérarchie des ailiers au Paris Saint-Germain avec l’arrivée de la star brésilienne en provenance du FC Barcelone pour 222ME. Déjà derrière Draxler, Di Maria ou encore Pastore dans l’esprit d’Unai Emery, le jeune ailier de 24 ans pourrait donc quitter le vice-champion de France dans les prochains jours selon les informations de UOL Esporte.

En effet, le média brésilien indique que le joueur pourrait avoir des envies d’ailleurs et que plusieurs courtisans se sont d’ores et déjà positionnés sur le dossier. L’intérêt de l’Inter Milan est connu de longue date. Mais visiblement, Arsenal serait également entré dans la danse ces dernières heures. Une information surprenante, d’autant qu’Alexis Sanchez n’a pas encore quitté Londres et semble même parti pour rester. Pour laisser partir son numéro 7 au mercato, Nasser Al-Khelaïfi réclamerait au moins 30ME. A ce tarif-là, pas certain que les dirigeants parisiens trouvent preneur…