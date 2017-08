PSG : Lucas et Verratti absents contre l'ASSE

Dans : PSG, Ligue 1, ASSE.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Unai Emery a annoncé que deux joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour le match de vendredi entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Il s'agit bien évidemment de Marco Verratti, expulsé dimanche contre le TFC et donc automatiquement suspendu, et de Lucas Moura, qui se remet d'une récente blessure.