PSG : Lucas annoncé sur le départ, Verratti révèle la tendance

Dans : PSG, Mercato.

C’est l’une des victimes du mercato hivernal au Paris Saint-Germain. Installé dans l’équipe de départ en première partie de saison, Lucas est revenu à un statut qu’il connaît bien, celui de remplaçant.

Depuis son arrivée en janvier 2013, le Brésilien n’a jamais explosé malgré un potentiel indéniable. Et la tâche s’est compliquée avec la venue de Julian Draxler, performant dès ses débuts, ce qui a provoqué le réveil d’Angel Di Maria. Enfin, Javier Pastore, de retour de blessure, prouve qu’il n’a rien perdu de sa finesse technique. C’est pourquoi Lucas est annoncé sur le départ à l’approche du mercato estival. Pourtant, ce n’est pas la tendance évoquée par son coéquipier Marco Verratti.

« Lucas a fait une grande première partie de saison, il a beaucoup joué, a commenté le milieu parisien dans sa chronique pour Goal. Lui aussi a profité des entraînements tactiques du coach. Il est plus complet maintenant. On a tendance à oublier qu’il est jeune et qu’il peut avoir des moments difficiles. J’ai difficilement vu des qualités comme les siennes chez un autre joueur. En un contre un, c’est dur de lui prendre le ballon. Je pense que Paris ne le laissera pas partir. » Reste à savoir s’il s’agit de la volonté des dirigeants, ou seulement celle de l’Italien...