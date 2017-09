PSG : Lo Celso, le facteur X de la saison de Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Entré en jeu à la 72e minute de jeu face à Lyon, Giovani Lo Celso a changé le cours de la rencontre au Parc des Princes dimanche soir. Très disponible et volontaire, le jeune Argentin n’a pas tardé à se mettre en évidence puisque deux minutes après son entrée, c’est lui qui s’amuse avec Kenny Tete avant de centrer pour Edinson Cavani sur l’ouverture du score de Marcelo contre son camp. Excellent dès qu’il a du temps de jeu, le joueur fait l’unanimité au sein de l’effectif comme l’a confirmé Adrien Rabiot après la rencontre.

« Tout le monde est concerné. Giovani est bien rentré. Il a bien apporté à gauche. Il a fait des bons centres. Il a été présent. C’est bien d’avoir un groupe où l’on sait que les joueurs qui entrent, peuvent apporter et font souvent la différence. Giovani est assez discret, mais il est jeune aussi. C’est quelqu’un qui bosse, qui ne parle pas beaucoup mais il est vraiment bien intégré. C’est quelqu’un de super sympa et il fait de bonnes rentrées. Je ne doute pas qu’il aura plus de temps de jeu à l’avenir » s’est félicité l’international français de 22 ans, convaincu que Lo Celso sera un concurrent de poids dans les prochaines semaines au milieu de terrain.