PSG : Létang cherche du boulot ailleurs qu'au Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce n'est pas un secret, Olivier Létang et Patrick Kluivert ne sont pas les meilleurs amis du monde, le premier n'ayant pas apprécié que Nasser Al-Khelaifi lui colle un directeur du football en travers de son chemin. Entre les deux hommes, les relations existent, mais on ne risque pas de les croiser en vacances à Ibiza ou à Las Vegas. Quoi qu'il en soit, ce sujet pourrait rapidement se régler en fin de saison. En effet, des rumeurs circulent sur un très possible départ d'Olivier Létang en fin de saison.

Ainsi, selon PSG United, Olivier Létang a d'ores et déjà entamé des démarches pour trouver un point de chute après sa carrière parisienne. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait même déjà contacté des clubs, et notamment Arsenal, adversaire du club de la capitale lors de la phase de poules de Ligue des champions. Cette décision de chercher du boulot ailleurs envoie un signal clair aux dirigeants du PSG sur ses réelles intentions. Et les supporters du Paris Saint-Germain ne semblent pas pleurer de cet éventuel départ, les réactions sur les réseaux sociaux étant très négatives à l'encontre d'Olivier Létang.