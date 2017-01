PSG : Les zéros s’alignent, et Di Maria pense à la Chine

Dans : PSG, Mercato.

Auteur d’une première partie de saison décevante, Angel Di Maria va devoir prouver en 2017 qu’il peut apporter quelque chose à l’équipe d’Unai Emery, qui lui a souvent maintenu sa confiance malgré le vent mauvais.

Surtout qu’avec l’ouverture du marché des transferts, la rumeur de son départ pour la Chine, seule destination capable de faire craquer à peu près tout le monde, est revenue. C’est du moins le message de Karim Nedjari, le journaliste spécialisé dans l’actualité du PSG et ancien directeur des sports de Canal+. Ce dernier estime que, à l’image de la promesse partie en fumée de Carlos Tevez de finir sa carrière à Boca Juniors, un départ de Di Maria pour l’Asie n’est pas impensable.

« En offrant à Carlos Tevez la rémunération indécente de 38ME par saison, le Shanghai Shenhua a réussi à convaincre l’attaquant argentin de quitter Boca Junior, son club de cœur, où il avait juré de finir sa carrière. Mais c’était avant de voir le chèque et les zéros alignés. On comprend pourquoi Pocho Lavezzi est parti l’an passé s’amuser chez les Chinois (pour 17M€ par an, seulement.)… De même, on commence à cerner les hésitations d’Angel Di Maria », a expliqué Karim Nedjari via son blog sur Yahoo. Et si, en cas d’offre énorme, le PSG se mettait aussi à hésiter au sujet de l’avenir d’Angel Di Maria ?