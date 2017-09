PSG : Les vrais Marseillais n’applaudiront jamais Neymar assure Courbis

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Avec son recrutement de gala, le PSG a de quoi semer la terreur dans le championnat de France. Même si le club de la capitale n’a pas réussi à conserver son titre national la saison passée, personne ne voit la première place échapper à Paris cette saison. Pour preuve, la formation francilienne se concentre énormément sur la Ligue des Champions, où l’objectif est enfin d’atteindre le dernier carré, voire mieux. Mais en cas d’épopée en Coupe d’Europe, la France du football sera-t-elle derrière le PSG ? La réponse est non en ce qui concerne Rolland Courbis, pour qui les supporters à fond derrière leur équipe, notamment à Marseille, entretiendront la rivalité jusqu’au bout.

« Il est impossible que le PSG ait la France derrière lui. Vous pensez que Marseille était pour Saint-Etienne ? Que Paris était pour le Marseille de Tapie ? Quand tu es supporter à 100% dans les veines, le ventre, tu te fous du bon jeu de l’adversaire. Tu ne vis que par et pour ton équipe. Si un Marseillais se lève sur un but de Neymar, c’est qu’il y a un intérêt pour l’OM. Des gens qui ne sont pas supporters invétérés, oui, ils peuvent être pour le PSG. Les vrais fans de clubs, non », a assuré le Marseillais de naissance, qui dit donc comprendre les fans olympiens qui se régalement chaque saison des difficultés parisiennes à passer les quarts de finale en Ligue des Champions.