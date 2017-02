PSG : Les quatre axes de recrutement pour le prochain mercato

Dans : PSG, Mercato.

Alors que le dernier mercato hivernal a fermé ses portes il y a maintenant une semaine, la direction du Paris Saint-Germain est déjà au front en vue de l'été prochain.

Une saison après l'arrivée d'Unai Emery à la tête du club de la capitale française, Paris entrera dans une nouvelle phase. Si l'avenir du coach espagnol dépend toujours des performances de son équipe en Ligue des Champions, où le PSG devra bientôt affronter Barcelone, la direction planche déjà sur les futurs renforts estivaux. Et selon toute vraisemblance, le prochain marché des transferts sera mouvementé du côté du club francilien, selon Goal. Outre la volonté d'attirer un grand attaquant de classe mondiale, Alexis Sanchez et Sergio Aguero étant les deux pistes prioritaires, Patrick Kluivert s'active aussi sur trois autres fronts aux côtés de l'entraîneur et d’Olivier Létang.

Le chantier estival portera sur le secteur défensif puisque un défenseur central, un latéral gauche ainsi qu'un milieu défensif sont attendus dans la capitale au cours de l'été prochain. Le premier aura pour rôle de remplacer numériquement David Luiz, reparti à Chelsea en 2016, et d'apporter un plus au trio Marquinhos - Silva - Kimpembe. Le second sera le remplaçant attitré de Maxwell, qui devrait quitter le PSG à la fin de son contrat en juin. Et le dernier aura la lourde tâche de venir suppléer le probable départ de Thiago Motta. Pour ces trois postes, Paris n'aura pas le droit à l'erreur...