PSG : Les plans du futur centre d’entrainement dévoilés, ça sera énorme

Dans : PSG, Ligue 1.

Après plusieurs mois de discussions, le grand projet du futur centre d’entrainement du PSG est en train de naitre.

Le lieu a été décidé, et les architectes sont désormais au travail. Ce jeudi, RMC s’est procuré les plans de ce que devrait être le futur centre situé à Poissy, et qui s’étendra sur 74 hectares au bord des autoroutes A13 et A14, assurant ainsi un accès plus direct à Paris et au Parc des Princes que l’actuel Camp des Loges. Sur ce terrain, va voir le jour un énorme complexe comprenant notamment près de 15 terrains de football, dont deux pelouses chauffées ainsi qu’un mini-stade de 5.000 places pouvant accueillir les jeunes, la CFA ou les féminines. Au niveau des installations, on y retrouvera le luxe le plus complet pour les professionnels, avec des chambres haut de gamme, et des bâtiments beaucoup plus modestes pour les jeunes du centre de formation, le PSG ayant insisté sur « l’humilité » nécessaire pour le développement de ses pépites.

A cela s’ajoutent des bâtiments administratifs et médicaux de haut niveau, ainsi qu’un centre d’entrainement dédié au PSG Handball. Dès que le projet des architectes sera validé, les travaux pourront commencer, avec un énorme chantier qui fera travailler jusqu’à 1.000 personnes et devrait s’achever en 2019, pour être opérationnel au début de la saison 2019-20. D’ici là, le PSG envisage aussi de décrocher la timbale avec un naming de premier ordre, histoire de faire rayonner ce qui est annoncé comme le centre dédié à la performance capable de faire entrer un peu plus le PSG dans les franchises qui comptent au sein du sport mondial.