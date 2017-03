PSG : Les joueurs n'ont pas écouté Emery avoue Adrien Rabiot

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dès le coup d’envoi, le positionnement des Parisiens sur le terrain a totalement surpris. Ces derniers ont accepté d’emblée la domination des Barcelonais, soit tout le contraire du match aller. Ils ont joué tellement bas qu’ils ont encaissé un but largement évitable dès les premières minutes, avec un ballon naviguant dans la surface. Un choix qui n’était pas celui du coach, révèle Adrien Rabiot, qui estime que son équipe n’a pas suivi les consignes d’Unai Emery. Et au final, cela lui aura coûté très cher.

« On a manqué de rage sur le terrain. On va revoir les images mais c'est vraiment une grosse faute. Je suis en colère. A peine le match entamé, nous étions tous derrière. Ce n’était pas du tout la consigne du coach. On savait qu'on allait être mis en difficulté... mais de cette manière-là. Encore une fois, ce n'était la pas consigne de jouer tous derrière. Ça fait chier car toute la préparation réalisée est réduite à ça. Je ne sais pas comment expliquer ça, se mettre en difficulté à ce point-là. On était à 3-1, on était bien. On tenait notre qualification. Je ne comprends pas, je ne peux pas l’expliquer. Rebondir en championnat ? Il va falloir, mais c’est sûr que ça met un coup au moral », a reconnu le milieu de terrain, totalement méconnaissable par rapport au match aller, à l’image de son équipe. Après, si les joueurs sur la pelouse n'appliquent pas les consignes de leur entraineur, cela a aussi de quoi interpeller.