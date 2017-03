PSG : Les gros matchs arrivent, Pastore la joue tranquille

Dans : PSG, Ligue 1.

Complètement passé au travers de la première partie de saison en raison de problèmes physiques récurrents, Javier Pastore semble avoir enfin mis ses soucis physiques de côté pour retrouver son niveau. Une passe décisive précieuse à Marseille, un but en fin de match pour aller chercher la qualification à Niort, l’Argentin se montre à son avantage et cela tombe au meilleur des moments pour le club de la capitale.

« Je joue tranquille, je me sens très bien, je n'ai pas mal, c'est le plus important pour moi de ne penser qu'à jouer et aider l'équipe. Après tout le travail que j'ai fait, c'est une récompense aujourd'hui de rentrer et de marquer. Le coach sait bien que c'était un moment très difficile pour moi, il m'a fait jouer progressivement. J'ai toujours eu confiance en lui. Je suis entré dans ma saison, c'est le moment le plus important de la saison. Je vais essayer d'aider l'équipe », a souligné El Flaco, qui peut en effet se féliciter de la confiance que place Unai Emery en lui, car son retour n’était pas forcément évident au cœur d’un secteur offensif totalement relancé en deuxième partie de saison.