PSG : Les Français n'aiment pas le PSG, les amateurs de foot l'aiment

Dans : PSG, Ligue 1, OL, OM.

Ce dimanche, RTL dévoile un sondage concernant le PSG à quelques jours du match retour de Ligue des champions face au Barça. Et les résultats sont contradictoires.

En effet, si désormais 60% des Français pensent que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des champions, ils sont 70% chez les amateurs de football, l'image de marque du club de la capitale ne s'améliore pas vraiment dans le grand public, contrairement à ceux qui suivent le foot. Pour les Français en général, 58% ont une mauvaise image du PSG contre 39% qui en ont une bonne, alors que chez les amateurs de ballon rond c'est l'inverse ou presque (59% ont une bonne image contre 40% pour le contraire).

Pour le match contre le FC Barcelone, mercredi au Camp Nou, 48% des Français annoncent une victoire du Barça, contre 21% qui misent sur un succès parisien, le score le plus souvent cité étant un 2-1 pour le club catalan. Enfin, 4% des personnes interrogées envisagent une remontada de Barcelone, 2% voit la qualification se jouer aux tirs au but, et 84% une qualification finale du PSG.