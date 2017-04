PSG : Les deux joueurs qui changent tout selon Pierre Ménès

Dans : PSG, Coupe de la Ligue.

Lors de son grand retour sur le plateau du Canal Football Club dimanche après sa double greffe foie-rein, Pierre Ménès a tenu à féliciter Edinson Cavani et Thiago Motta.

Samedi soir, le Paris Saint-Germain s'est offert une première cure de jouvence en remportant la Coupe de la Ligue aux dépens de l'AS Monaco (1-4). Dans cette finale, plusieurs joueurs franciliens ont brillé. Et c'est notamment le cas d'Edinson Cavani, qui en marquant un doublé sur des services de Verratti et de Di Maria a porté son total de buts à 40 cette saison... en 40 matchs. Si Pierre Ménès a, pour une fois, applaudi l'attaquant uruguayen, le journaliste a plutôt parlé de l'importance de Thiago Motta.

« Je ne suis toujours pas fan de Cavani. Il est techniquement pauvre, il touche 20 ballons par match, mais il est d’une efficacité diabolique devant le but. Ce qu’il y a d’incroyable, sur ses 40 buts, il en a mis 39 en une touche. Ce qui prouve qu’il joue dans une équipe qui domine. Mais les deux buts contre Monaco sont exceptionnels. Quand on parle de la revanche des cadres, le retour qui a tout changé est celui de Motta. Avec lui à Barcelone, le PSG n’en aurait jamais pris 6. Il aurait pourri le match, mis des coups, truqués, mis des claques à ses partenaires. C’est le joueur qui a apporté du liant, qui a permis à Verratti d’être plus haut », a lancé, sur Canal+, Ménès, qui estime donc que le PSG n'aurait pas subi la fameuse remontada contre le Barça en Ligue des Champions (6-1) si Thiago Motta avait été là...