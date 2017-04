PSG : Les deux chouchous de Mourinho font le forcing pour Matuidi

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le PSG ne semble plus vouloir le conserver à tout prix, Blaise Matuidi devrait donc changer d’air l’été prochain.

Les discussions sont quasiment rompues en ce qui concerne le milieu de terrain parisien, qui se montre pourtant toujours précieux à l’image de son doublé face à Metz mardi, avec le but vainqueur dans les arrêts de jeu. Si la Juventus a longtemps semblé intéressée par l’international français, il reste à savoir si cette envie va se concrétiser l’été prochain. Car Manchester United pourrait aussi flairer le bon coup.

José Mourinho connaît et apprécie le milieu relayeur, et il a pu avoir confirmation au sein de son effectif. Selon la presse anglaise, Zlatan Ibrahimovic, qui a côtoyé Matuidi au PSG et Paul Pogba, son coéquipier en équipe de France, ont dit tout le bien qu’ils pensaient du marathonien du club de la capitale. De quoi inciter les Red Devils à passer à l’action, alors qu’un transfert pourrait se conclure sous la barre des 15 ME, ce qui limiterait sérieusement les risques financiers pour un tel recrutement.