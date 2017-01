PSG : Les deux autres postes que Paris cherche à renforcer

Dans : PSG, Mercato.

Tout le monde le sait dans l’Europe, et même le monde du football, le PSG cherche un attaquant capable de soulager Edinson Cavani, un peu seul au monde pour le rôle d’avant-centre, qu’il tient toutefois très bien.

Pour le moment, les recherches ne sont pas vraiment fructueuses, et occupent une grande partie du temps de la cellule de recrutement. Néanmoins, selon L’Equipe, le champion de France travaille aussi sur deux autres possibilités de renforcer l’équipe. En effet, il ne faut pas oublier le dossier du défenseur central, car la direction du club s’inquiète de n’avoir que trois centraux. Même si Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe donnent satisfaction, ce secteur de jeu est jugé comme trop léger en cas de pépin (blessure, suspension), et la perspective de faire redescendre Thiago Motta n’enchante pas Unai Emery.

Un renfort de complément dans ce domaine est donc à l’étude, tout comme dans un autre poste offensif. Le PSG serait prêt à faire un nouveau pari sur l’avenir en recrutant un joueur capable de compenser le futur départ de Jesé, mais aussi les rendements peu convaincants de Ben Arfa et Lo Celso, l’Argentin ayant besoin d’un temps d’adaptation selon le staff technique parisien.