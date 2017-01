PSG : Les conseils de Riolo à Al-Khelaifi pour Emery et l'avenir de Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Daniel Riolo a profité de la reprise pour se pencher très sérieusement sur le cas du Paris Saint-Germain. Et, au micro de RMC, le journaliste a tiré un bilan de la première moitié de la saison 2016-2017 du club de la capitale. Pour Daniel Riolo, les résultats mitigés du PSG s'expliquent aisément, et ce dernier a précisé ce qu'il pensait de tout cela, donnant quelques conseils à Nasser Al-Khelaifi sur l'attitude que le patron du PSG doit avoir dans les prochains mois.

« Que ce soit Thiago Silva, Maxwell, Thiago Motta, le jeune Verratti, Lucas qui est arrivé assez vite, Matuidi etc… Il y avait des joueurs qui étaient là depuis très longtemps, et cet été, il y a eu une évolution de fin de cycle. Et ces évolutions sont toujours très difficiles à gérer. Cette évolution à été très difficile, parce que tu ne peux pas mettre des joueurs qui sont là depuis trois ou quatre ans, à la porte du jour au lendemain. Parce qu’il y a des sénateurs dans une équipe et qu’il n’y a rien de pire que ça, que c’est dure de les diriger, et que sur un cycle où tu t’es installé dans le Top 8 européen, que tu gagnes tout au niveau national, l’évolution est délicate. J’ai toujours pensé que cette année serait plus une année de transition qu’autre chose. Et évidemment tout le monde criera que c’est une dinguerie si ils ne sont pas champions, que si ils se font taper par le Barça, ce sera un échec. Je pense au contraire que le PSG sera fort si justement il continue à faire confiance au moins une année de plus à Emery, qu’ils renouvellent certains joueurs, et qu’il y ait une sorte de renouvellement avec deux ou trois joueurs qui vont partir, que Emery décide réellement de son groupe, et que ça passera peut-être par une saison que tu qualifieras de ratée, ou pas bien pensée. Mais je pense que ce genre de chose est utile dans l’histoire d’un club », explique Daniel Riolo, qui estime donc qu’Unai Emery doit profiter sur le long terme de la confiance de Nasser Al-Khelaifi afin de montrer qu'avec des joueurs qu'il aura en grande partie choisis, alors sa méthode passera mieux.