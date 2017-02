PSG : Leonardo supplie Al-Khelaïfi de lui faire une place

Dans : PSG, Ligue 1.

Ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo a laissé de bons souvenirs au club de la capitale pour lequel il s’est beaucoup investi.

Le Brésilien a été à l’origine des arrivées de Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta ou encore Marco Verratti. Rien que pour ça, de nombreux supporters regrettent sa démission en 2013, lui qui est resté en contact avec Nasser Al-Khelaïfi. L’occasion pour le technicien de solliciter un poste au PSG afin de sortir d’une longue période d’inactivité.

« Aujourd’hui, je profite de ma nouvelle famille, de ma femme, de mes enfants. Pour eux, j’ai quitté Paris et je suis retourné à Milan. Je ne peux pas cacher mon envie de montrer ce que je suis capable de faire, a confié celui qui a porté le maillot parisien. J’avais donné mon aval à la Roma il y a deux ans, puis ils ont fait d’autres choix. Je m’étais mis à la disposition de l’Inter. J’étudierais un retour au PSG dans le cas où cela se présenterait, parce que ma relation avec eux est encore très forte. J’ai refusé des propositions également et je ne le regrette pas. » Mais entre le directeur sportif Olivier Létang et le directeur du football Patrick Kluivert, on ne voit pas trop où est-ce que Leonardo pourrait se faufiler.