PSG : Leonardo de retour à Paris ? Il n'y croit plus

Dans : PSG, Ligue 1.

Il aura suffi d'une petite phrase la semaine passée dans la presse italienne pour que le nom de Leonardo redevienne d'actualité au Paris Saint-Germain. En affirmant qu'il serait prêt à étudier une éventuelle proposition du PSG, l'ancien joueur et dirigeant du club de la capitale a remis en route les rumeurs. Mais ce dimanche, le Journal du Dimanche affirme que Leonardo ne croit plus vraiment à un retour au Paris Saint-Germain et peut-être même dans le football.

« S’il a eu du mal à faire le deuil de son histoire parisienne, notamment parce qu’elle s’est terminée brutalement, Leonardo a intégré qu’elle risquait d’en rester là, et ça lui va comme ça (…) Plus le temps passe, plus il devient exigeant : s’il repart, dit-on dans son entourage, c’est dans un projet suffisamment motivant pour qu’il s’y consacre aussi intensément qu’à Paris. Que ce soit comme entraîneur ou comme dirigeant. Mais plus le temps passe, plus il s’éloigne du marché… », affirme le JDD, qui précise que les pseudos contacts, il y a quelques mois, avec l’OM n’ont pas duré bien longtemps et sont restés au stade des intentions.