PSG : Le vrai salaire de Draxler va en étonner plus d'un

Dans : PSG, Ligue 1.

Le salaire de Julian Draxler a déjà fait l'objet d'une petite polémique, puisqu'il se disait que le renfort du PSG, dont la signature devrait être officialisée ce lundi, allait empocher 850.000 euros brut chaque mois dès ce mois de janvier. L'ancien joueur de Wolfsburg serait ainsi devenu l'un des plus gros salaires du Paris Saint-Germain. Mais à priori il en va tout autrement et l'international allemand devra patienter un peu avant d'entrer dans le gratin.

Car, si l'on en croit L'Equipe, Julian Draxler va débuter avec un salaire mensuel brut de 421.000 euros, soit la moitié de ce qui avait été dit ces derniers jours. Un bonus de 300.000 euros pourrait lui être versé en cas de victoire du PSG en Ligue des champions. Mais dans un an jour pour jour, Julian Draxler passera alors dans la dimension supérieure. En effet, à partir de janvier 2018, c'est cette fois un salaire brut de 600.000 euros qui lui sera versé mensuellement, ce qui lui permettra d'être dans le top des plus gros salaires au sein du Paris Saint-Germain. A priori, Julian Draxler n'a pas obtenu d'indemnité de logement, pas plus que des billets d'avions pour rentrer en Allemagne. On est donc loin des conditions colossales lâchées par Nasser Al-Khelaifi pour obtenir la signature dans le passé de Zlatan Ibrahimovic ou bien Thiago Silva, même si forcément c'est tout de même un salaire énorme à l'échelle de la Ligue 1.