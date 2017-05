PSG : Le syndicat des arbitres colle un jaune à Nasser Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaifi n'a pas caché sa colère contre Ruddy Buquet, qui arbitrait dimanche soir le match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Et même si l'officiel n'était effectivement pas dans une forme optimale, les propos du patron du PSG étaient un poil excessifs. Et du côté du syndicat des arbitres de football élite (SAFE), on n'a pas apprécié la sortie médiatique et virulente de Nasser Al-Khelaifi, cela alors même que nombreux sont les dirigeants et entraîneurs à se plaindre de l'arbitrage. Alors, dans un communiqué, le SAFE a demandé à tout le monde de se calmer, accusant au passage le président du Paris Saint-Germain de vouloir faire porter en partie le chapeau des résultats de son club aux officiels.

« Le SAFE déplore et condamne les déclarations du Président du PSG à l'issue de la rencontre OGC Nice - PSG d'hier soir. Comment ne pas s'interroger après de tels propos à l'emporte-pièce ? Tout en reconnaissant la faillite de son équipe, la supériorité de son adversaire et la logique sportive, le Président du PSG charge l'arbitrage, le qualifiant de « cauchemar » : vieille recette éculée du contre-feu que nombre de ses homologues éminents ont éprouvée avant lui. Non, ce n'est pas "Monsieur l'arbitre qui tue le match" ; ce sont certains gestes et comportements inadmissibles, sur et autour des terrains, qui tuent le Football !

Le SAFE en appelle à des comportements responsables et réfléchis en cette fin de saison qui voit des tensions très fortes, sur et autour des terrains, qui dépassent les simples enjeux sportifs - en témoignent ces matches à huis-clos fermes ou avec sursis, ou délocalisés. Le SAFE en appelle à des relations apaisées et constructives entre les arbitres et les dirigeants, encadrements et joueurs.

L'arbitrage est en évolution, comme en atteste l'apparition de la vidéo et ses expérimentations. L'arbitrage ne cesse de se développer, comme le réclame le Président du PSG : les arbitres sont de plus en plus professionnels et ont une préparation optimale en vue de rencontres toujours plus difficiles et parfois irrespirables. Ils gardent leur sang-froid en toutes circonstances - les grands dirigeants de nos clubs, dont on attend exemplarité et hauteur de vue, seraient bien inspirés, surtout dans la défaite, d'en avoir autant.

Le SAFE en appelle enfin aux instances pour veiller à ce que le respect règne entre les différentes familles du football et à rétablir les conditions d'un climat serein et apaisé », a indiqué le syndicat des arbitres dans un communiqué publié au lendemain du match Nice-PSG.