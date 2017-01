PSG : Le remplaçant de Cavani ? Kluivert ne le trouve pas !

Dans : PSG, Mercato.

Les noms continuent de fleurir en ce qui concerne le futur attaquant du PSG, mais aucun ne réunit tous les critères que les dirigeants parisiens recherchent.

Selon Le Parisien, la cellule de recrutement des champions de France cherche toujours le profil idéal pour seconder Edinson Cavani. Patrick Kluivert sait bien ce qu’il veut, mais ne le trouve pas. Du moins pour le moment. Il s’agit d’un véritable buteur, qui n’ait pas besoin d’un temps d’adaptation au jeu européen, qui ne soit pas en fin de carrière et qui soit utilisable en Ligue des Champions. De quoi écarter de nombreuses pistes comme Luan (Gremio), Chicharito (Bayer Leverkusen), ou Robin Van Persie (Fenerbahçe).

A l’heure où Cavani, touché au genou et incertain contre Bastia, n’a comme seule véritable doublure le jeune Jean-Kevin Augustin, le problème pourrait se poser encore plus tôt que prévu, car le championnat reprend ses droits dans une semaine, et le PSG ne peut pas se permettre de perdre encore des points sur ses devanciers.