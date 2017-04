PSG : Le président du Collectif Ultras Paris entendu mais pas en garde à vue

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que ce samedi le quotidien L'Equipe affirmait que le président du Collectif Ultras Paris avait été placé en garde à vue vendredi par la police dans le cadre d'une violente bagarre l'an dernier en marge du match entre Troyes et Reims, Le Parisien indique de son côté que les choses telles qu'elles sont présentées par le quotidien sportif ne sont pas exactes. La Parisien s'appuie sur des sources internes au CUP, tout comme le site Canal-Supporters qui donne la même version que le journal francilien.

En effet, si Romain Mabille a bien été entendu vendredi pendant quelques heures par la police, il n'était pas du tout soumis au régime de la garde à vue. Et devant les enquêteurs, le président du Collectif Ultras Paris a fermement nié être concerné par cette violente baston qui avait laissé sérieusement blessé un supporter rémois. Le Parisien confirme qu'effectivement ce sont bien des supporters venus de la capitale et leurs homologues de Reims qui se seraient affrontés, et que la police soupçonne la présence de membres du CUP dont Romain Mabille. Mais ce dernier ne fait l'objet d'aucune mesure coercitive dans ce dossier.