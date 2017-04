PSG : Le président du Collectif Ultras Paris en garde à vue

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette saison, le Collectif Ultras Paris a fait son retour au Parc des Princes et même lors de différents déplacements. Et en dehors des incidents intervenus à Lyon lors de la finale de la Coupe de la Ligue, le CUP ne s'est pas vraiment fait remarquer. Mais, si l'on en croit L'Equipe de ce samedi, un sérieux contretemps pourrait bien changer la donner et refroidir sérieusement le climat entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le Collectif Ultras Paris. Car Romain Mabille, le président du CUP aurait été placé en garde à vue vendredi concernant des incidents qui datent...d'avril 2016. Le 16 avril de l'an dernier, Romain Mabille et d'autres adhérents du Collectif Ultras Paris seraient venus prêter main forte à des supporters de Troyes pour cogner sur leurs homologues de Reims, deux formations qui étaient alors en Ligue 1. Et dans cette bagarre, un Ultra rémois aurait été sérieusement blessé.

C'est dans ce cadre que le président du CUP et quelques adhérents seraient entendus par la police, et risqueraient bien un passage devant un tribunal avec forcément la possibilité d'une condamnation sérieuse, et d'une longue interdiction de stade. De quoi forcément plomber l'ambiance entre le PSG et ses Ultras, Nasser Al-Khelaifi ayant toujours défendu ces derniers.