PSG : Le plan du PSG pour payer Mbappé dévoilé !

Dans : PSG, Monaco, Mercato, Ligue 1.

Après la folie Neymar, la folie Mabppé ? Visiblement, le Paris Saint-Germain semble prêt à tout cet été pour reconquérir son titre de Champion de France et passer un cap en Ligue des Champions.

Tandis qu’un défenseur central et un milieu défensif sont encore attendus dans la capitale, le vice-champion de France ne lâche pas Kylian Mbappé selon Le Parisien. Mais après avoir déboursé 222ME pour le transfert de Neymar, le PSG ne devra pas faire n’importe quoi s’il veut s’offrir l’international français de 18 ans. Le quotidien régional explique en effet que le PSG est désormais dans l’obligation de vendre ses « indésirables » s’il veut pouvoir réaliser une nouvelle opération de grande envergure. Ainsi, plusieurs joueurs sont toujours poussés vers la sortie : Krychowiak, Jesé et Aurier en tête de liste. « Cette triple opération peut rapporter plus de 60 millions d'euros » selon Le Parisien, qui explique également l’admiration du staff parisien envers Antero Henrique, qui a réussi à vendre Jean-Kevin Augsutin pour 16ME à Leipzig.

Paris pourrait vendre Di Maria au mercato, mais...

En plus de se séparer de ses indésirables précédemment cités, le Paris Saint-Germain devrait aussi se séparer d’Angel Di Maria pour assumer financièrement l’arrivée de Kylian Mbappé sans se mettre à la faute. Estimé à plus de 70ME sur le marché, l’Argentin pourrait permettre au club de réaliser une très grosse vente et ainsi commencer sérieusement à amortir le transfert de Neymar. Problème : Paris ne souhaite pas vendre l’ancien joueur de Manchester United, et lui ne souhaite pas quitter la France. Reste maintenant à voir si d’autres joueurs seront sacrifiés (Lucas, Matuidi) pour réussir un nouveau très gros coup sur le marché des transferts…