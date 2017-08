PSG : Le plan de bataille anti-PSG de l'Atlético pour Oblak !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après Neymar, le Paris Saint-Germain semblait prêt à faire sauter une autre clause en Liga : celle du portier slovène Jan Oblak. Brillant dans les buts de l’Atlético Madrid depuis 2014, l’ancien portier de Rio Ave est dans le viseur du PSG, qui se cherche toujours des certitudes à un poste où Alphonse Areola et Kevin Trapp soufflent le chaud et le froid depuis des mois. Mais visiblement, les Colchoneros n’ont pas l’intention de se faire déplumer comme le FC Barcelone dans le dossier Neymar. Ainsi, le club d’Antoine Griezmann prépare sa défense…

Selon les informations de Marca, l’Atlético Madrid souhaiterait prolonger le contrat de son gardien (qui expire en 2021) et ainsi augmenter considérablement sa clause, actuellement de 100ME. Le quotidien espagnol explique qu’une offre de prolongation de contrat jusqu’en 2024 va être proposée au joueur, assorti d’une revalorisation salariale et d’une augmentation de la clause libératoire à hauteur de 150ME. Un plan simple et efficace qui pourrait tenir éloigné le PSG d’un des gardiens les plus performants d’Europe depuis deux ans. A moins que Nasser Al-Khelaïfi soit prêt à une nouvelle folie estivale…