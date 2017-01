PSG : Le pénalty refusé à Verratti fait délirer Twitter

En première période, le PSG s’est vu refuser un pénalty qui va forcément faire parler. Lancé dans la surface, Marco Verratti a poussé le ballon devant Benoit Costil, avant d’être fauché par le gardien rennais. Si l’Italien en a rajouté en accentuant un peu sa chute, la faute est difficilement discutable. Pas pour M. Bastien, qui a accordé un coup-franc pour Rennes et mis un jaune à Verratti pour simulation. De quoi faire halluciner le milieu parisien et quelques Twittos.

Verratti reaction when the referee gives him a yellow card for THAT #SRFCPSG #PSG pic.twitter.com/ZpWZuL0MhL