PSG : La grosse fureur du patron de la Ligue allemande contre le PSG

Le Paris Saint-Germain s'est fait plein de nouveaux amis lors du mercato en recrutant Neymar et Kylian Mbappé. Après l'Espagne, c'est du côté de l'Allemagne qu'une attaque est venue via le tabloïd Bild. Ancien président du Borussia Dortmund, et désormais patron de la DFL (Deutsche Fußball Liga), Reinhard Rauball est monté au créneau dans ce journal pour dire tout le mal qu'il pensait du changement d'époque intervenu lors du dernier marché des transferts. Car pour le dirigeant allemand, trop c'est trop.

« Ces dernières semaines, on s’est habitué à ce que les transferts impliquent des sommes folles. Le transfert de Neymar a coûté un quart de milliard d’euros (...) Ce transfert marque le début d’une ère de transferts démesurées. Tout ce qui s’est passé à partir de là est une conséquence du transfert de Neymar, et ce, malgré le fair-play financier. L’ouverture de l’enquête est remarquable. Mais ce qui sera décisif, c’est ce qui sera décidé à la fin du processus. Auparavant, un joueur était transféré pour une certaine somme d’argent, payable immédiatement. Il était possible d’étaler ensuite les paiements. Cependant, le modèle du prêt avec option d’achat obligatoire, qui se développe ces dernières années, permet de différer un transfert, et ce, malgré les règles du fair-play financier. L’UEFA devrait redéfinir ces conditions des transferts », a expliqué le président de la DFL, qui aura probablement noté que le Bayern Munich, prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, s’est offert James Rodriguez en utilisant également ce prêt avec option d’achat obligatoire.