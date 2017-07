PSG : Le patron de la Liga va attaquer le PSG en justice !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Tandis que le président de la Fédération espagnole de football est toujours en prison après avoir été accusé d'abus de confiance et de détournement de fonds, et que Gerard Piqué estime que Neymar n'a rien à faire dans un championnat si peu attirant que la Ligue 1, Javier Tebas, patron de la Liga, n'a lui rien trouvé de mieux à faire que d'annoncer ce vendredi soir qu'il allait attaquer en justice le Paris Saint-Germain au nom de la ligue espagnole de football.

Sur le site du Mundo Deportivo, le président de la Liga, estime que le PSG va beaucoup trop loin dans ce mercato et qu'une plainte est inévitable. « Nous le ferons parce que le PSG viole les règles du fair-play financier de l'UEFA et les règles de concurrence au sein de l' Union européenne Nous allons transmettre un rapport à l’UEFA et si elle l’ignore, nous irons devant les tribunaux suisses, les services de la concurrence à Bruxelles et les tribunaux en France et en Espagne, menace Javier Tebas, qui se défend de réagir au probable départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone ne nous a rien à ce sujet. Il y a environ deux mois, j’ai reçu le président du PSG et je lui ai expliqué ce que nous allions faire et pourquoi nous ferions cela. Il est devenu fou et m'a dit que je ne comprenais rien ». Visiblement de l’autre côté des Pyrénées, où le financement des grands clubs a souvent été folklorique dans le passé, on vit très mal de voir que la petite Ligue 1 puisse venir s’inviter à la table des grands.