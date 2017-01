PSG : L'improbable pari Michy Batshuayi en attaque !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Resté deux ans à Marseille, Michy Batshuayi a marqué les supporters phocéens par son talent, son sens du but, sa bonne humeur et son attachement toujours clamé au club provençal.

Un retour en Ligue 1, surtout au PSG, aurait de quoi surprendre, mais le club de la capitale travaille bien sur cette piste, annonce L’Equipe ce vendredi. A la recherche d’un attaquant, Unai Emery a proposé l’international belge au début du marché des transferts, et Patrick Kluivert a validé, se mettant au travail sur cette possible arrivée qui ferait sensation. Des discussions ont eu lieu entre les deux clubs, et comme prévu, le PSG s’est heurté au refus de Chelsea de négocier, que ce soit un prêt ou un transfert.

Acheté il y a six mois pour 40 ME, Batshuayi trouve le temps long sur le banc de touche, mais prend pour l’heure son mal en patience. Un prêt serait toutefois envisageable en raison des bonnes relations entre les deux clubs. Mais pour l’heure, le joueur n’a pas été sondé, et une arrivée à Paris, même pour six mois, et avec un match retour de Ligue 1 au Vélodrome dans les tuyaux, n’aurait peut-être pas ses faveurs. Et ce, sans compter sur l’accueil des fans parisiens qui pourrait être glacial au Parc des Princes avec un ancien de l’OM. En tout cas, cela n’empêche pas les dirigeants parisiens d’étudier sérieusement cette piste, même si elle s’annonce compliquée avec tous ces éléments à prendre en compte.