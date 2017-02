PSG : Le meilleur joueur de Paris, c'est Emery

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Alors qu'il a pris son pied lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille dimanche (1-5), Bruno Salomon a tiré un grand coup de chapeau à Unai Emery.

En l'espace de quinze jours, Unai Emery a fait taire tous ses détracteurs, ceux qui ont empoisonné son début d'aventure au sein du club de la capitale française. Après avoir assommé Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions (4-0), le 14 février dernier, Paris a réduit à néant l'OM dimanche (1-5). Et lors de ces deux rencontres, Emery a effectué plusieurs choix décisifs, avec notamment la titularisation de Di Maria face au Barça, avec un doublé à la clé, et celle de Pastore face à l'OM. Suite à la démonstration parisienne à Marseille, Bruno Salomon n'a donc pu que féliciter chaleureusement l'entraîneur espagnol du PSG.

« Une bonne grosse claque ! Et sans forcer. Paris a roulé en seconde sur l’OM. C’était jouissif d’entendre le Vélodrome se taire au bout de 5 minutes. Le reste, Champagne ! Un succès historique. Une claque pareille, à Marseille, remontait à 64 ans. J’aimerais nommer homme de la rencontre Unai Emery. Il a fait un coup de maître tactique hier soir. Quand j’ai vu Pastore dans le onze, je me suis dit qu’il était fou. Mais il nous a régalé d’une passe lumineuse. On sent que le travail effectué depuis le début de saison est en train de payer. Bravo à Emery ! », a lancé, sur les ondes de France Bleu, Salomon, qui estime donc qu'Emery a donné une véritable leçon de football à Rudi Garcia dimanche.